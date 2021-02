Flordelis, ré pela morte do marido, é premiada com Secretaria da Mulher da Câmara e 10 milhões para seu mandato

Metrópoles - A deputada federal Flordelis (PSD) foi nomeada como titular da Secretaria da Mulher da Câmara. Ela é ré por suspeita de participar da morte do marido, pastor Anderson do Carmo, assassinado em junho de 2019. A informação entrou no perfil da parlamentar no site da Casa, nessa terça-feira (2).

A cantora gospel também é investigada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, por quebra de decoro parlamentar, que pode culminar na perda do mandato como deputada federal. Cabe à Mesa encaminhar ou não o relatório ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que ainda não foi instalada.

No dia 19 de janeiro de 2021, a Procuradoria de Justiça deu parecer favorável para afastar a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD) do cargo enquanto durar a primeira fase do processo criminal. A decisão agora cabe aos desembargadores da 2ª Câmara Criminal.

O desembargador Celso Ferreira Filho, relator do processo na 2ª instância, determinou que o julgamento do recurso seja colocado em pauta.

A Revista Veja também mostrou, na terça, que o governo dedicou aproximadamente R$ 10,1 milhões em emendas para a parlamentar.

De acordo com a reportagem, o Portal da Transparência do governo mostra que os R$ 10,1 milhões foram liberadas por meio de emendas parlamentares, mas que não é preciso quanto aos valores pagos.

O conhecimento liberta. Saiba mais