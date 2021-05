Foco de Lula em Brasília é convencer oposição a lutar por auxílio emergencial de R$ 600

“Na visão do Lula, ter uma renda emergencial neste momento não vai afetar as finanças brasileiras. É possível e razoável fazer isso”, diz a presidente do PT, Gleisi Hoffmann edit

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Brasília neste semana com algumas missões. Dialogar com embaixadores, articular politicamente e, sobretudo, convencer oposição a lutar por auxílio emergencial de R$ 600. "O ponto central do discurso do ex-presidente é o de que não é hora de fazer controle de gastos públicos no meio de uma pandemia e que, assim como os EUA, o Brasil deve emitir moeda para bancar despesas extras. Lula acha que a principal bandeira da oposição deve ser defender o aumento do valor do auxílio emergencial, de um patamar médio atual de R$ 250, com duração de quatro meses, para R$ 600 até o fim da pandemia", informa a jornalista Malu Gaspar, em reportagem publicada no Globo.

“Na visão do Lula, ter uma renda emergencial neste momento não vai afetar as finanças brasileiras. É possível e razoável fazer isso”, diz a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

