"Foi muito forte. Um momento histórico", diz Dilma sobre posse de Lula

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), deposta por um golpe de estado em 2016, esteve no Palácio do Planalto neste domingo (1) para acompanhar a posse do presidente Lula (PT).

Ela se disse muito emocionada por voltar ao Planalto pela primeira vez após o golpe. De acordo com Bernardo Mello Franco, do jornal O Globo, "ela foi uma das personalidades mais assediadas pelos convidados da posse do presidente Lula. Dilma circulou entre parlamentares, ministros do novo governo e funcionários do palácio, que pediam para fazer selfies a seu lado".

A ex-presidente não quis conceder entrevista, mas deu uma rápida declaração ao jornalista sobre a posse de Lula: "foi muito forte. Muita emoção. Um momento histórico".

Chamou atenção a conversa de Dilma com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã da ex-vereadora Marielle Franco. "Ela me desejou muita força e disse que minha estrela vai brilhar", contou Anielle.

