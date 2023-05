Folha critica Moraes e diz que seus métodos se parecem cada vez mais com os de Moro

Apoie o 247

247 - O jornal Folha de S. Paulo publicou neste sábado (6) reportagem crítica ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comparando-o ao ex-juiz suspeito Sergio Moro.

A publicação cita especialistas para argumentar que Moraes extrapola suas funções constitucionais ao chamar para si o caso do certificado de vacinação falso de Jair Bolsonaro. Operação da Polícia Federal levou à prisão de auxiliares do ex-chefe de governo e apreendeu seu celular.

"Um ponto contestado por advogados ouvidos pela Folha é o fato de o magistrado avocar para si a responsabilidade de todos os processos sobre o tema e, assim, contornar o princípio constitucional do juiz natural, que só permite o acúmulo de ações com o mesmo magistrado quando há conexão entre as investigações e determina o sorteio de relatoria nas demais situações", escreve a publicação.

"No caso da Lava Jato, o ex-juiz Sergio Moro, quando era responsável pela operação, ampliou a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para praticamente todas as suspeitas de corrupção na Petrobras e seus envolvidos", compara.

A Folha cita ainda outra "similaridade": um suposto apetite por prisões preventivas alongadas. Menciona o caso do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, preso por determinação de Moraes enquanto é investigado por suposta omissão nos atos terroristas do 8 de janeiro, quando chefiava a secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Moraes também é alvo de críticas do jornal O Estado de S. Paulo, que, em editorial, criticou os "superpoderes" do ministro do STF nos chamados "inquéritos do fim do mundo".

