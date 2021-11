‘Fora Bolsonaro’ pode dar espaço ao ‘Ele Não’ em protestos de rua em 2022

Apoie o 247

247 - Sem fôlego desde outubro, o "Fora Bolsonaro" deve tentar uma volta às ruas no início de 2022, mas em versão mais pré-eleitoral. As mobilizações do próximo ano podem estar mais associadas à expressão "Ele Não", como em 2018. A informação foi publicada pela Coluna do Estadão.

Bolsonaro foi alvo de mais de 120 pedidos de afastamento. Em junho foi protocolado na Câmara um superpedido de impeachment, com mais de 20 acusações. Alguns dos crimes citados no documento foram estímulo a militares para que não obedeçam à Constituição e incitação a um golpe.

A pesquisa Exame/IDEIA divulgada nesta sexta (12) apontou que 52% dos eleitores consideram o governo Bolsonaro "ruim/péssimo" e 54% desaprovam o trabalho dele.

A pesquisa Genial/Quaest, publicada na quarta-feira (10), apontou que a reprovação de Bolsonaro atingiu 56%, 11 pontos percentuais a mais que em agosto.

No levantamento PoderData, de quinta (11), 57% avaliam o trabalho dele como "ruim/péssimo".

Na Vox Populi, também divulgada na quinta, 69% dos eleitores disseram que reprovam o trabalho do ex-capitão.

