"Forget 2018!", diz Celso Amorim a Ciro Gomes; "lamento que ele não esteja conosco, mas podemos recebê-lo de braços abertos"

247 - O ex-chanceler Celso Amorim, em entrevista à TV 247, nesta segunda-feira (31), reagiu às declarações de Ciro Gomes sobre quem o pré-candidato do PDT apoiaria em um eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. Ciro indicou que, mais uma vez, deve se omitir.

"Remember 2018", disse Ciro. Naquele ano, o ex-ministro viajou a Paris e se negou a apoiar Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro.

"Eu diria forget 2018", ironizou Celso Amorim.

"Gosto muito do Ciro pessoalmente. No primeiro mandato do Lula, tivemos uma excelente relação. Diria até que fazíamos parte de um grupo mais desenvolvimentista dentro do governo. Tenho afinidade com muitas coisas dele, e lamento muito que ele não esteja conosco, porque ele é uma figura importante para o Brasil", disse.

"Se ele esquecesse 2018, todos nós também esqueceríamos, e o tomaríamos de braços abertos como uma importante figura das forças progressistas brasileiras", completou.

