Fracasso de Bolsonaro na pandemia multiplica pedidos de impeachment

247 - A ineficácia do governo federal no combate à pandemia resultou na multilícação dos pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Em dois anos de mandato, foram protocolados 61 pedidos de impeachment, sendo que apenas sete são anteriores ao mês de março do ano passado, quando teve início a pandemia do novo coronavírus.

Nos últimos dias, as falhas do governo associada a falta de oxigênio que levou a morte de pacientes internados em estado grave no Amazonas e no Pará serviu de base para uma denúncia coletiva que deve ser protocolada até o final desta semana. A denúncia está sendo formulada pelo PT, PCdoB, Rede, PSB e PDT.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, existem 56 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro parados na Câmara dos Deputados, além de outros cinco que foram arquivados. Ao todo, do pedidos de afastamento em aberto, 10 foram protocolados em maio do ano passado, 13 em abril e 14 em março.

Constam da lista 26 denúncias contra Bolsonaro por participação em atos antidemocráticos e de ataques as instituições . Outros 21 pedidos de afastamento estão ligados as ações do ex-capitão no combate à pandemia.

