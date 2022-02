Freixo aposta em comunicação digital para chegar a moradores de áreas dominadas por milícias

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Marcelo Freixo, pré-candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro, vai apostar na comunicação digital com a população que vive em territórios dominados por milícia. A área representa 57% de todo o estado, segundo o Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro de 2021.

A equipe de Freixo elegeu como uma missão de campanha alcançar os moradores de áreas dominadas por milicianos. O pré-candidato avalia que conseguirá ir a alguns bairros desse perfil com certa segurança, contando com a visibilidade trazida por uma campanha ao governo estadual.

Freixo é escoltado por seguranças do Estado e já recebeu diversas ameaças de morte. Em 2008, o então deputado estadual comandou a CPI das Milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O trabalho da comissão levou à prisão de 246 milicianos no estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE