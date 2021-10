Freixo pede para MPF investigar farra de Eduardo Bolsonaro em Dubai

“Isso é deboche com os brasileiros”, disse o deputado Marcelo Freixo, que chamou Eduardo Bolsonaro de “Ali Banana”, que “brinca de ser sheik, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da minoria na Câmara, pediu ao Ministério Público Federal que investigue a viagem da delegação do governo federal a Dubai, especialmente o da família do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Ele fez duras críticas à foto postada pelo filho de Jair Bolsonaro vestido de sheik nos Emirados Árabes.

“ATENÇÃO! Acabo de acionar o MPF para investigar os gastos de Eduardo Bolsonaro em Dubai. Queremos saber quem está pagando essa conta”, cobrou o parlamentar horas depois. Freixo protocolou representação nesta segunda-feira (18).

“Ali Banana e os 40 ladrões do desgoverno Bolsonaro estão fazendo farra em Dubai enquanto 20 milhões de pessoas estão passando fome, catando comida no lixo. Nós da oposição acionamos o TCU para investigar essa balbúrdia, paga com dinheiro que está saindo do bolso dos brasileiros”, escreveu Freixo.

PUBLICIDADE

Na noite deste domingo, ele já havia postado: “Isso é deboche com os brasileiros. Eduardo Bolsonaro levou a família junto com a comitiva do governo à Dubai e brinca de ser sheik, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil”.

Heloisa Bolsonaro, esposa de Eduardo Bolsonaro, atacou a ex-presidente Dilma Rousseff com fake news para justificar o turismo luxuoso. Na postagem em questão, Heloisa mostra uma imagem descontextualizada de Dilma, acusando a ex-presidente de usar verbas públicas para fazer viagens, e defendeu o direito de seu esposo publicar ‘foto da família em viagem a trabalho’.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE