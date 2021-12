Freixo tem "ótima conversa" com Alckmin e diz que 2022 exigirá responsabilidade com o Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Thomas Trauman comentou a aproximação entre o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin e o deputado federal Marcelo Freixo, pré-candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PSB.

"Política em ritmo de 220 km/h. Na outra rede, o ex-Psol Freixo e o ex-tucano Alckmin já são best friends”, disse no Twitter, em referência a mensagens postadas noInstagram, do qual reproduziu foto em que Freixo e Alckmin aparecem abraçados.

Os dois tomaram café juntos neste domingo, segundo contou Freixo. "Ótima conversa sobre os desafios de 22. Democracia, emprego, políticas públicas e a necessidade de derrotarmos o fascismo. A eleição do próximo ano vai exigir diálogo, espírito público e responsabilidade com o Brasil”, afirmou.

PUBLICIDADE

Freixo é mais uma liderança do PSB a manifestar apoio a Alckmin e uma possível aliança com Lula para disputar as eleições do ano que vem.

O prefeito do Recife, João Campos, também manifestou apoio à candidatura do ex-governador de São Paulo a vice-presidente da república, na chapa de Lula, que segundo as pesquisas venceria no primeiro turno se as eleições fossem hoje.

PUBLICIDADE

“Lula tem força no Nordeste e no eleitorado de esquerda. Acho que Alckmin cumpre esse papel complementar, alguém do Sudeste, que dialogue com as forças econômicas e com um campo mais de centro. É preciso certo pragmatismo de compreender que no passado podem ter existido diferenças, mas que essa eleição não é trivial”, afirmou Campos.

Veja publicou neste domingo uma frase atribuída ao presidente do PSB, Carlos Siqueira, que destoa deste movimento. Segundo o Radar, Siqueira teria dito: “Temos visões diferentes sobre sociedade, política e economia”.

PUBLICIDADE

“Para o socialista — registrou a revista —, o ex-tucano terá de se reinventar para conseguir ter alguma identidade com o partido.”

Se verdadeira a informação de Veja, os correligionários de Siqueira não pensam da mesma maneira.