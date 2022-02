Fundação Perseu Abramo presta solidariedade e apoio a Dilma Rousseff: “alvo de golpe atrás de golpe”

Apoie o 247

ICL

247 - A Fundação Perseu Abramo emitiu neste sábado (5), uma nota em solidariedade à ex-presidente Dilma Rousseff que vem sendo alvo, nas últimas semanas, de ataques da grande mídia sobre a sua relação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o Partido dos Trabalhadores (PT).

“A Fundação Perseu Abramo, que tem a ex-presidenta como sua presidenta de honra, vem a público por meio de sua Diretoria de Comunicação demonstrar seu repúdio às intrigas e afirmar em claro e bom tom o orgulho e a satisfação de ter uma pessoa com tanta história, dedicação, espírito coletivo e conhecimento como Dilma Rousseff na nossa presidência de honra”, diz a nota.

A entidade destacou que Dilma merece respeito pelo legado que o seu governo deixou para o Brasil e que vem sendo destacado de forma permanente pela FPA e pelo PT com a publicação em série dos feitos e dos compromissos populares de seu governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste sábado, (5) Dilma Rousseff postou em sua conta no Twitter um recado à mídia tradicional, onde orienta que os jornalistas consultem a sua assessoria antes de divulgar informações “sem qualquer tipo de apuração" e de forjar uma briga entre ela e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia a íntegra da nota da Fundação Perseu Abramo:

Solidariedade e apoio a Dilma Rousseff, alvo de golpe atrás de golpe

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais uma vez a mídia resolve intrigar a ex-presidenta Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula e com o PT. A Fundação Perseu Abramo, que tem a ex-presidenta como sua presidenta de honra, vem a público por meio de sua Diretoria de Comunicação demonstrar seu repúdio às intrigas e afirmar em claro e bom tom o orgulho e a satisfação de ter uma pessoa com tanta história, dedicação, espírito coletivo e conhecimento como Dilma Rousseff na nossa presidência de honra.

Honra é o que faltou aos golpistas de 2016- golpe reconhecido recentemente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso- que usurparam o poder em total desrespeito e desconsideração aos mais de 54 milhões de brasileiras e brasileiros que sufragaram seu nome nas eleições de 2014.

O legado de seu governo vem sendo recuperado permanente pela FPA e pelo Partido dos Trabalhadores, com a publicação em série dos feitos e dos compromissos populares de seu governo: o livro “5 anos de Golpe e Destruição”, de Sandra Brandão, com prefácio do presidente da FPA Aloizio Mercadante; a Revista Focus Brasil, que tem produzido ao longo de dezenas de números a série sobre o desmonte das políticas públicas que se deu a partir de Temer e depois com a tragédia Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, demos início à publicação de outra série, também pela Focus Brasil: “Como o PT salvou o Brasil”. Série de artigos, gráficos e comentários produzidos pelo Centro de Altos Estudos e pelos Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas, (NAPPs), coordenados pela FPA, que elencam as realizações dos governos do Partido dos Trabalhadores e o círculo virtuoso de crescimento e inclusão social por eles gerados. Ciclo esse interrompido pelo boicote do derrotado de 2014 e pelas “pautas-bombas” no Congresso. Pontua-se entre outros grandes feitos dos governos de Dilma Rousseff e do PT a criação de milhões de empregos, a construção de casas populares e a acumulação pelo Tesouro Nacional de reservas cambiais de quase 400 bilhões de reais, que praticamente salvaram o país da insolvência na crise da pandemia.

Agora, partem para a estigmatização de sua pessoa. Parece até que a proeminência de figuras femininas causa um certo “mal-estar” em algumas pessoas ou órgãos.

Da parte da Fundação Perseu Abramo, sua Diretoria e seu Conselho Curador, os intrigantes não terão abrigo. Penso ser esse também o sentimento que vigora nas fileiras do seu partido. O Partido dos Trabalhadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alberto Cantalice, diretor de Comunicação da Fundação Perseu Abramo

Confira post de Dilma Rousseff em sua conta no Twitter, sábado, 5 de fevereiro:

"Sobre os rumores em torno do meu futuro político espalhados pela mídia nos últimos dias, algumas observações:

1. Não me sinto isolada pelo Partido dos Trabalhadores.

2. Não adianta quererem fazer intriga entre mim e o presidente Lula. Nossa relação de confiança já foi testada inúmeras vezes e é inabalável.

3. Não sou candidata a nenhum cargo.

4. Jornalistas devem ligar para minha assessoria quando quiserem saber o que penso.

5. Notícias vêm sendo veiculadas sem qualquer tipo de apuração. Não tenho porta-vozes na grande imprensa."

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: