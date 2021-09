Fundações partidárias lançam manifesto contra a 'saída golpista de Bolsonaro para a crise que criou'

Apoie o 247

247 - O Observatório da Democracia, formado por fundações partidárias, lançou um manifesto contra os acenos golpistas de Jair Bolsonaro. De acordo com o texto, é necessário "constituir uma nova alternativa que interromperá esse projeto nefando e nefasto seja nas urnas, seja pelo impeachment". "Pela construção de um projeto democrático e nacional para o Brasil", afirma.

Segundo a nota, "à parte as avaliações históricas sobre o dia 7 de setembro de 1822 e o seu contexto, a comemoração da data da Independência do Brasil deve ser um evento que sirva para unir o Brasil, não para dividir o país".

"O governo autoritário, obscurantista e incompetente que para desgraça nacional ocupa Brasília desde janeiro de 2019, em plena decadência e diante de seu evidente fracasso em todos os campos, tenta uma saída golpista para a crise que criou, mediante a manipulação das datas e dos símbolos nacionais, que são de todos e de todas", dizem.

"As fundações dos partidos políticos do campo democrático e progressista vêm a público para registrar nesta Nota seu protesto e sua esperança. Protesto contra a manipulação golpista e autoritária das datas e dos símbolos nacionais, manipulados de forma oportunista para tentar salvar um projeto político condenado à falência no Brasil e no mundo", continuam.

"Haveremos de superar esse momento de obscurantismo cultural e científico, de desprezo pela educação e pela ciência, de desamor pelo povo brasileiro".

Assinaram o texto:

Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini (PDT)

Fundação Perseu Abramo (PT)

Fundação João Mangabeira (PSB)

Fundação Lauro Campos e Marielle Franco (PSOL)

Fundação Mauricio Grabois (PCdoB)

Fundação Astrogildo Pereira (fundada pelo PPS, que virou Cidadania posteriormente)

Fundação Verde Herbert Daniel (PV)

Fundação Rede Brasil Sustentável (Rede)

Instituto Claudio Campos (PPL)

