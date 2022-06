Futuro presidente do TSE, Alexandre de Moraes diz que Justiça Eleitoral punirá "abusos" de candidatos nas redes

Em congresso, ministro do STF afirmou que redes sociais serão tratadas com mesmo rigor com que é tratada a mídia tradicional nas eleições edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou, nesta sexta-feira (3), que a Justiça Eleitoral monitorará o comportamento dos candidatos e punirá abusos cometidos nas redes sociais durante as eleições de 2022.

Em fala no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, Moraes, que será presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no período das eleições, ressaltou que manifestações nas redes serão tratadas com o mesmo rigor aplicado para comportamentos em veículos da mídia tradicional, segundo o portal G1.

"Quem abusar por meio dessas plataformas, sua responsabilidade será analisada pela Justiça Eleitoral, da mesma forma que o abuso de poder político, de poder econômico pela mídia tradicional por outros meios de comunicação", disse o ministro.

Moraes ainda complementou ironizando: "não podemos fazer a política judiciária do avestruz, fingir que nada acontece: que bonito, coloca a cabeça. Não, (a rede social) é uma empresa de tecnologia."

A fala ocorreu um dia depois de o colega de Moraes no STF, ministro Nunes Marques, devolver o mandato ao deputado bolsonarista Fernando Franschini. O deputado havia sido cassado pelo TSE em outubro de 2021 justamente por ter promovido ataques ao sistema eleitoral brasileiro em suas redes sociais, ainda em 2018.

