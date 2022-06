Fux diz que luta de Bruno e Dom pela preservação da Amazônia jamais será esquecida

Presidente do STF e do CNJ manifesta profundo pesar e afirma que irá acompanhar “desdobramentos e efetiva punição dos eventuais culpados” edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, lamentou os assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari e afirmou que a luta dos dois em defesa dos direitos dos indígenas e da preservação da Amazônia “jamais será esquecida”.

Fux afirmou ainda que “o Grupo de Trabalho criado no âmbito do CNJ vai acompanhar os desdobramentos e a efetiva punição dos eventuais culpados, para garantia da célere prestação da justiça” e que “manifesta extrema tristeza pelos acontecimentos e afirma às famílias e aos amigos que a luta do indigenista e do jornalista para garantia dos direitos humanos e da preservação da Amazônia jamais será esquecida”.

Leia a íntegra da nota, divulgada às 17h desta quinta:

Manifestação do presidente do CNJ e do STF, Ministro Luiz Fux

“Os Observatórios de Direitos Humanos e do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça manifestam profundo pesar diante das informações da confissão dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips.

O Grupo de Trabalho criado no âmbito do CNJ vai acompanhar os desdobramentos e a efetiva punição dos eventuais culpados, para garantia da célere prestação da justiça. Este acompanhamento será feito pelos representares da sociedade civil que compõem os Observatórios.

“Em nome dos Observatórios e do Grupo de Trabalho, o Ministro Luiz Fux manifesta extrema tristeza pelos acontecimentos e afirma às famílias e aos amigos que a luta do indigenista e do jornalista para garantia dos direitos humanos e da preservação da Amazônia jamais será esquecida.”

