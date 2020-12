Fux diz que não pode barrar decisão de Nunes Marques que libera ‘fichas sujas’ a assumirem mandatos

“As pessoas às vezes imaginam que o presidente do STF pode tudo, não pode tudo. Pode muito, mas não pode tudo”, disse o presidente do STF edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, disse em entrevista à TV Justiça nesta quarta-feira (23) que não tem autoridade para barrar a decisão do ministro Nunes Marques referente à Lei da Ficha Limpa , que, efetivamente, permite que ‘fichas sujas’ assumam mandatos municipais.

“O novo ministro Nunes Marques, dentro da sua independência, deu uma decisão entendendo que era excessivo aquele prazo de inelegibilidade. E isso, digamos assim, é questão que própria lei poderia resolver, a Lei da Ficha Limpa, só que a Lei da Ficha limpa tem virtude de ser lei de inciativa popular”, disse Fux.

“Pois bem, ele deu a liminar. Agora, ele proferiu liminar que é passível de recurso que só ele pode julgar. As pessoas às vezes imaginam que o presidente do STF pode tudo, não pode tudo. Pode muito, mas não pode tudo. E ele pode muito só no momento que está sozinho, como agora que estou no recesso. Então, nesse particular, eu não poderia cassar decisão dele, porque tem recurso que entraram e o recurso é dirigido ao relator”, concluiu.

O conhecimento liberta. Saiba mais