Fux e Aras se reúnem em meio a crise entre os Poderes

O presidente do Supremo e o procurador-geral da República se encontraram nesta sexta-feira (6/8), na sede do STF edit

Metrópoles - O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e o procurador-geral da República, Augusto Aras, se reuniram por cerca de 45 minutos nesta sexta-feira (6/8). Nenhum deles falou com a imprensa na chegada para o encontro, na sede do STF, e, na saída, Aras pegou o transporte direto na garagem do prédio e evitou o assédio da imprensa.

A assessoria de imprensa da PGR informou que soltará uma nota oficial sobre o encontro. O STF afirmou, em comunicado, que Fux e Aras reconhecem a “importância do diálogo permanente entre as duas instituições”.

Fux e Aras se reuniram em um momento de piora na relação entre os Poderes. A insistência de Bolsonaro em criticar ministros do Supremo e questionar a segurança do sistema eleitoral brasileiro levou Fux a cancelar a reunião que vinha alinhando entre os chefes dos Três Poderes para tentar pacificar as relações.

Veja a íntegra da nota:

“O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o procurador-Geral da República, Augusto Aras, se reuniram por cerca de 50 minutos nesta sexta-feira (6).

Considerando o contexto atual, o ministro Fux convidou Aras para conversar sobre as relações entre o Judiciário e o Ministério Público. Ambos reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições.”

