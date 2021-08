Fux e Pacheco agendam encontro em meio à crise entre Poderes

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se reunirá nesta quarta-feira (18) com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, para tratar da crise entre os poderes, diante da ameaça de Jair Bolsonaro de protocolar o impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.

Interlocutores de Pacheco dizem que ele não dará andamento aos pedidos prometidos por Bolsonaro. O senador vem evitando fazer comentários públicos sobre o assunto no momento.

O presidente do Senado foi às redes e, sem citar nomes, afirmou que o Congresso "não permitirá retrocessos".

No início do mês, Fux decidiu cancelar uma reunião entre os chefes dos Três Poderes. Agora, ele pretende conversar separadamente com Pacheco e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). (Com informações do Globo).

