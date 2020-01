Generais Santos Cruz e Santa Rosa, afastados do governo Bolsonaro, dizem que Brasil deve ficar neutro em conflito

Dois experientes generais que fizeram parte do governo Bolsonaro consideram que a melhor posição do Brasil no conflito entre o governo imperialista de Donald Trum e o Irã é a neutralidade. Antes deles, o general Etchegoyen, que pertenceu ao governo Temer, tinha criticado a postura norte-americana edit

247 - Dois generais que serviram no governo Bolsonaro e foram afastados, Santos Cruz e Santa Rosa acham que o Brasil deve ficar neutro no conflito entre os EUA e o Irã.

Antes deles, o general Sérgio Etchegoyen, que pertenceu ao governo Temer, tinha criticado a postura norte-americana.

Maynard Santa Rosa e Carlos Alberto dos Santos Cruz defendem que o Brasil deve manter a neutralidade em relação ao conflito entre Estados Unidos e Irã, informa Chico Alves, colunista do UOL..

Ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Santos Cruz afirma, em texto enviado à coluna, que estimular a resolução pacífica dos confrontos é uma tradição brasileira. "Qualquer posicionamento, nesse caso, fora da neutralidade e imparcialidade é falta de noção de consequência e irresponsabilidade", escreveu ele.

Em breve entrevista,, o general Santa Rosa, que até o início de novembro era o responsável pela Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro, diz não enxergar risco direto para o Brasil, por ser um país que tem boa relação com as duas partes. A atual postura de proximidade ao governo americano não seria um problema. "Esse alinhamento é mais um discurso do que uma práxis", analisa Santa Rosa.