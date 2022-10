General Heleno 'previu' que haveria "atentado" à campanha de Tarcísio

Apoie o 247

ICL

247 - Em vídeo que circulava nas redes sociais desde o dia 15 de outubro, o general bolsonarista Augusto Heleno já 'previa' a realização de um suposto atentado contra o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao governo de São Paulo.

O suposto atentado desta segunda-feira (17) já foi desmentido por fontes da Polícia Militar de SP, que disseram ao UOL que os tiros que interromperam o evento do qual Tarcísio participava ocorreram "no interior da favela (na região de Paraisópolis), sem que houvesse disparos na direção do local onde estava o candidato".

No vídeo que circulava há dias nas redes sociais, Heleno mencionava que Tarcísio está deixando de ir aos debates não por temer queimar ainda mais a própria imagem diante de Fernando Haddad (PT), mas sim por uma "ameaça de um atentado terrorista onde tem uma organização criminosa envolvida".

"(...) com a recomendação de que toda vez que (Tarcísio) fosse sair de casa, fizessem um patrulhamento no entorno da casa dele e que ele jamais saísse de casa com hora marcada. Então, o (não) comparecimento ao debate, que muita gente está vinculando ao medo dele sair ou debater com o Haddad, não se trata disso, ele está realmente ameaçado, e não é um mero tiro de sniper, é um atentado terrorista aonde tem uma organização criminosa, que eu não vou citar o nome por motivos óbvios, envolvida. Isso foi comprovado por mensagens, escutas telefônicas, então isso é absolutamente verídico. A saída dele em qualquer horário com hora marcada é problemática", afirmava o general no vídeo.

Mesmo sem citar nomes, a fala foi uma referência indireta ao PCC, principal facção do crime organizado de São Paulo. Na atual campanha, Bolsonaro e seus aliados tentam, de maneira mentirosa, associar a organização ao PT. Tal associação é falsa e já foi desmentida e proibida pelo ministro Alexandre de Moraes , atual presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Confira o vídeo de Augusto Heleno:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:



O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.