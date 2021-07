General Ramos resiste a entregar Casa Civil e reforma ministerial de Bolsonaro corre risco

Senador Ciro Nogueira, anunciado para assumir a pasta, já está sendo cotado para a Secretaria-Geral da Presidência; Ramos, atualmente na Casa Civil, tenta convencer Bolsonaro a mantê-lo no posto mais prestigiado da Esplanada edit

247 - O ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, resiste a entregar o cargo ao senador Ciro Nogueira (PP-PI). Segundo reportagem da Folha de S.Paulo , o militar busca convencer Jair Bolsonaro a preservá-lo na função, colocando em risco a reforma ministerial anunciada pelo governo federal.

Ciro Nogueira, presidente do PP e representante do Centrão, que na semana passada foi anunciado para assumir a pasta mais prestigiada da Esplanada, já está agora sendo cotado para a Secretaria-Geral da Presidência .

O senador tem uma reunião com Bolsonaro prevista para a manhã desta terça-feira (27) a fim de definir os detalhes da nomeação no ministério, informa a Folha.

PUBLICIDADE

Desde o anúncio do nome de Ciro, notícias na imprensa lembram o passado do parlamentar em apoio ao ex-presidente Lula , à sua opinião sobre Bolsonaro, que em 2018 chamou o então candidato de “fascista” e o fato de ele ser contra o voto impresso , pauta usada por Bolsonaro para ameaçar as eleições de 2022.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.