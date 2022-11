General Santos Cruz se desfilia do Podemos

Apoie o 247

ICL

247 - ‘Sem alarde, o general Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro de Jair Bolsonaro e que flertou com uma candidatura à Presidência, se desfiliou do Podemos, o partido em que havia ingressado ao lado de Sergio Moro”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

“Santos Cruz tem dito que a filiação foi em virtude de um projeto político nacional, que acabou não se cumprindo. Em sua visão, os partidos brasileiros deveriam, por receber recursos públicos, ter a obrigação de ter programas de governo claros”, informa.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.