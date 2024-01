Genoino rebate Conib sobre antissemitismo: 'a nota da entidade é inaceitável'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-deputado federal José Genoino afirmou nesta segunda-feira (22) que repudia "radicalmente" nota divulgada pela Confederação Israelita do Brasil (Conib) e reitera que "você pode até criticar o sionismo, mas ser antissemita não". De acordo com o ex-parlamentar, a nota da Conib é "inaceitável, porque ela busca inclusive interpretar, de maneira parcial, o que eu coloquei". A entrevista foi concedida ao youtuber Gustavo Conde.

"Toda vez que se critica as ações do governo na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, eles botam a pecha, como uma rota de fuga, de antissemitismo. Não tem nada disso. Defendemos os direitos e a soberania, as reivindicações e a história do povo judeu, mas aí é um debate político", afirmou.

continua após o anúncio

Leia a íntegra no GGN

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: