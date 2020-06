Gilmar Mendes defende inquérito das fake news: estupro não é liberdade de expressão

"Precisamos reconhecer a gravidade desses ataques", disse o ministro Gilmar Mendes ao comentar os ataques a ministros do STF, lidos pelo ministro Alexandre de Moraes edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou o voto do colega Alexandre de Moraes, que leu alguns dos ataques aos membros do STF para justificar o inquérito das fake news.

"Precisamos reconhecer a gravidade desses ataques. Estupro não é liberdade de expressão. Homicídio não é liberdade de expressão", disse Gilmar Mendes pelo Twitter.

Em seu voto nesta quarta-feira (17) pela legalidade do inquérito das fake news, o ministro do STF Alexandre de Moraes leu algumas das ameaças recebidas por ministros da Corte.

"Peço uma redobrada atenção para algumas frases, algumas duras, inclusive, que vou ler de algumas agressões e ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam, e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e coações", falou Alexandre de Moraes, que leu logo em seguida uma destas ameaças.

Precisamos reconhecer a gravidade desses ataques. Estupro não é liberdade de expressão. Homicídio não é liberdade de expressão. https://t.co/z0JfQTnAEc — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) June 17, 2020

