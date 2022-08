Gilmar Mendes diz que ataques às urnas é medo de perder a eleição

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse nesta segunda-feira (22), sem citar diretamente Jair Bolsonaro, que o ataque às urnas é uma desculpa para uma possível derrota eleitoral.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o ministro defendeu o sistema eleitoral brasileiro e destacou que o país nunca teve um episódio sequer de fraude eleitoral, inclusive no pleito de 2018, quando Bolsonaro, que faz recorrentes ataques às urnas, foi eleito.

"Tivemos eleições [em 2018] em que, se fosse se dizer que Bolsonaro ganharia a priori, muitos diziam que seria uma fake news, e ele ganhou, como ganhou outras eleições e nunca houve queixa que se tratasse de fraude. Agora se diz 'ah, em 2018 teve fraude', mas teve fraude e ele ganhou? Isso causa perplexidade", acrescentou Gilmar.

O ministro ainda acrescentou “o que me parece é que esses movimentos populistas e de feições liberais vivem atrás de determinadas mensagens que possam unir o seu grupo e que se achou então essa desculpa em relação às urnas eletrônicas inclusive talvez para justificar uma possível derrota nas eleições ou para justificar alguma coisa do tipo", disse Gilmar, em entrevista coletiva no Recife.

