Gilmar Mendes negará pedido de Eduardo Bolsonaro para suspender CPMI das fake news

O ministro Gilmar Mendes, do STF, deve negar o pedido do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para que a CPMI que investiga fake news seja suspensa. O filho de Jair Bolsonaro alega que está sendo perseguido

247 - O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deve negar nesta sexta (24) o pedido do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para que a CPMI que investiga fake news seja suspensa. O filho do presidente Jair Bolsonaro alega perseguição aos apoiadores do governo. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a jornalista, a comissão investiga o financiamento do já célebre “gabinete do ódio”, que perseguiria desafetos de Bolsonaro nas redes. Investigadores familiarizados com a apuração dizem que ela é robusta e trará dores de cabeça aos empresários que colaborariam com o grupo. Há uma linha que tenta comprovar também o uso de recursos públicos no esquema.

