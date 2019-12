Gilmar pede informações sobre investigação de Flávio Bolsonaro ao MP-RJ e ao TJ-RJ

Pedido do ministro do STF foi feito "com urgência". Gilmar Mendes é o relator de um habeas corpus impetrado pela defesa do senador na noite desta quarta-feira, mesmo dia em que foi alvo de uma operação do MP sobre o esquema da 'rachadinha' em seu gabinete como deputado da Alerj edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes pediu "com urgência" ao Ministério Público do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Justiça do Estado informações sobre a investigação que envolve o senador Flávio Bolsonaro e apura um esquema de 'rachadinha' praticado em seu gabinete de quando era deputado estadual na Alerj.

Gilmar Mendes é o relator de um habeas corpus impetrado pela defesa do senador na noite desta quarta-feira, mesmo dia em que foi alvo de uma operação do MP. A ação atingiu, além de Flávio, seu ex-assessor Fabrício Queiroz e parentes da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle. O pedido de informações do ministro foi noticiado pelo jornalista Fausto Macedo.

Segundo reportagem de Rafael Moraes Moura, do Estado de S.Paulo, o HC foi protocolado pela defesa de Flávio Bolsonaro às 23h43 desta quarta-feira. O caso está sob sigilo.