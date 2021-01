Glauber Braga anuncia criação de centros socialistas para acolhimento e debate de ideias

“Após diálogo com o professor Alysson Mascaro, incorporamos ao nosso planejamento uma ideia que ele defende: formar CENTROS SOCIALISTAS”, anunciou deputado nas redes sociais edit

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) anunciou pelas redes sociais a criação, em 2021, de “centros socialistas” para acolhimento e debate de ideias na sociedade. A meta, de acordo com o deputado, é inaugurar já em março.

“PROJETOS 2021. Após diálogo com o professor Alysson Mascaro, incorporamos ao nosso planejamento uma ideia que ele defende: formar CENTROS SOCIALISTAS. São espaços comunitários de acolhimento, atividades sociais, difusão do nosso pensamento e organização”, escreveu Glauber no Twitter.

“É evidente que a pandemia limitará o tipo de ação a ser desenvolvida nesse momento. Mas o núcleo pode servir inclusive como propagador de informações preventivas à Covid e apoio às dificuldades reais enfrentadas pela comunidade nesse período”, acrescentou.

