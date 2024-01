Glauber Braga pede à PF a lista dos 30 mil brasileiros espionados ilegalmente por Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) acionou a Polícia Federal após declarações do diretor-geral, Andrei Rodrigues, revelarem que aproximadamente 30 mil indivíduos foram clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão Jair Bolsonaro (PL).

O parlamentar expressou preocupação com o caso, anunciando que solicitou à PF a lista das pessoas alvo da espionagem ilegal. Em seu tuíte, Braga ressaltou a necessidade não apenas de responsabilizar os envolvidos, mas também de entender quais outras ações ilegais foram executadas a partir dos dados coletados. >>> 'Abin monitorava meus passos', diz Alexandre de Moraes, alvo dos golpistas de 8 de janeiro (vídeo)

“O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, confirmou hoje: 30 mil pessoas monitoradas pela Abin no governo Bolsonaro. Dados armazenados em Israel. Vou pedir a lista à PF. Além de responsabilizar os envolvidos, temos que saber as outras ações ilegais que executaram a partir do que coletaram”, publicou.

