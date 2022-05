Gleisi: "acionistas privados ganhando muito, inflação alta e você pagando caro por tudo"

"É a lógica perversa do governo ultraliberal”, disse a presidente nacional do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou a sua conta no Twitter nesta quarta-feira (4) para criticar a “lógica perversa do governo ultraliberal” que prioriza o lucro de acionistas privados da Petrobrás em detrimento do sofrimento do trabalhador brasileiro com inflação descontrolada e preços altos.

“Com os combustíveis aumentando toda hora, lucro da Petrobrás vai ser de R$ 40 bilhões, bem maior que R$ 1,16 bi do ano passado. Acionistas privados ganhando muito, inflação alta e você pagando caro por tudo, combustível, gás, comida…é a lógica perversa do governo ultraliberal”.

Com os combustíveis aumentando toda hora, lucro da Petrobras vai ser de R$ 40 bilhões, bem maior que R$ 1,16 bi do ano passado. Acionistas privados ganhando muito, inflação alta e você pagando caro por tudo, combustível, gás, comida…é a lógica perversa do governo ultraliberal.
— Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 4, 2022

A política de preços da Petrobrás, dolarizada, é a causa principal da inflação brasileira. Enquanto os brasileiros sofrem com a inflação, a Petrobrás deve aumentar significativamente seu lucro no primeiro trimestre deste ano, transferindo mais lucros e dividendos a seus acionistas.

