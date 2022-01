Gleisi admite que federação com PSB "não é fácil", mas diz que partidos estarão juntos com Lula

Apoie o 247

247 – A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) admitiu pela primeira vez as dificuldades para a formação de uma federação com o PSB, nas eleições de 2022. “São 40 dias. Não é um projeto fácil. A gente sabe disso. Mas a gente vai tentar”, disse ela, segundo relato da jornalista Cristiane Agostine , do Valor Econômico. “É uma oportunidade para a gente formar um campo político, com maior nitidez de posição que agregue a esquerda e a centro-esquerda", afirmou Gleisi, após participar de um encontro com o ex-presidente Lula na capital paulista.

Gleisi passou a falar em coligação e disse que tanto o presidente nacional do PSB como o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), “já têm uma decisão de apoio” ao ex-presidente Lula. “O PSB com certeza estará com a gente, se não federado, coligado. Mas queremos fazer um esforço para ter a federação. Achamos isso importante. A federação dá mais nitidez a um campo político.”

“O PSB teria prevalência [em Pernambuco] e o nome normal seria Geraldo Julio, mas ele não quer sair. O PSB não tem nome e por isso colocamos o nome do Humberto. Ele sempre foi uma pessoa que teve ótimo relacionamento com o PSB, mas como o próprio Humberto diz, não vamos fazer cavalo de batalha”, reforçou Gleisi.

