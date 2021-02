Gleisi afirma que Moro ‘está com medo” ao tentar barrar liberação das conversas que provam seu conluio contra Lula

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes para dizer que Moro está “com medo”. Isso porque o ex-juiz da Lava Jato entrou com pedido no STF para evitar liberação das conversas que provam seu conluio contra Lula edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (4) para dizer que Moro está “com medo”. Isso porque o ex-juiz da operação Lava Jato entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal (STF para evitar liberação das conversas que provam seu conluio contra Lula e ainda tentou justificar a ação dizendo que “tentou proteger o presidente”.

“Moro entra no STF para evitar liberação das conversas que provam seu conluio contra Lula e diz que agiu para proteger o ex-presidente. Será que ele acha que alguém vai cair nesse papo furado? Faz-me rir! Tá é com medo de tudo o que está vindo à tona!”, disse Gleisi.

Na defensiva depois da divulgação das novas conversas da Lava Jato , o ex-juiz Sergio Moro recorreu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, contra a decisão de Ricardo Lewandowski que entregou a Lula as mensagens roubadas por hackers de autoridades da Lava Jato.

O recurso foi assinado por Rosângela Moro, esposa do ex-magistrado. No documento, ele argumenta que houve violação do princípio do juiz natural, segundo o site O Antagonista .

