Gleisi anuncia filiação de Marcelo Freixo ao PT: 'muito legal tê-lo de novo no partido' (vídeo)

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), anunciou nesta quinta-feira (5) que o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo (RJ), é o mais novo integrante da legenda. O ato de filiação ocorre nesta quinta no estado do Rio de Janeiro.

"Muito legal ter @MarceloFreixo de novo nas fileiras do PT. Uma pessoa firme, determinada, com uma sensibilidade enorme", disse Gleisi no Twitter.

" É hoje nossa filiação ao @ptbrasil!", confirmou o presidente da Embratur antes do evento.

Freixo entrou no PT no final dos anos 80 e ficou até 2003. Dois anos depois estava no PSOL, onde ficou até 2021 e em seguida para o PSB. Foi deputado federal e estadual.

