Gleisi celebra decisão do STF que reconhece perseguição a Lula: “Valeram 5 anos de luta”

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, celebrou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que nesta quinta-feira (22) formou maioria e confirmou a decisão já tomada pela Segunda Turma em reconhecer a suspeição de Sergio Moro ao julgar o ex-presidente Lula.

“Maioria do STF fez justiça: Moro foi juiz suspeito, Lula é inocente das acusações e tem direitos políticos plenos. Valeram 5 anos de luta!”, escreveu Gleisi no Twitter.

“Que nunca mais o judiciário volte a ser manipulado para perseguição política. Nunca mais uma eleição se decida pela cassação ilegal de um candidato”, completou.

STF forma maioria e confirma que Moro foi parcial e suspeito na perseguição contra Lula

Em julgamento nesta tarde, o plenário do Supremo confirmou a decisão anteriormente proferida pela Segunda Turma da Corte no sentido de declarar a suspeição do ex-juiz Sergio Moro nos processos movidos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato.

Até o fechamento desta reportagem, haviam votado a favor da decisão da suspeição os ministros Gilmar Mendes, Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Rosa Weber, deixando o placar em 7 a 2. Apenas Barroso votou com o relator , Edson Fachin, contra a suspeição.

