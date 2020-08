Gleisi: CNMP tem hoje a última chance de mostrar a que veio

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, salientou que o CNMP “tem hoje a última chance de mostrar a que veio”, referindo-se ao fato das arbitrariedades cometidas pelo procurador da República Deltan Dallagnol estarem no prazo limite de serem prescritas em setembro edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, salientou em suas redes sociais nesta terça-feira (18) que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) “tem hoje a última chance de mostrar a que veio”, referindo-se ao fato das arbitrariedades cometidas pelo coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, no âmbito da Operação Lava Jato, estarem no prazo limite de serem prescritas.

“O CNMP tem hoje última chance de mostrar a que veio e julgar o escândalo do powerpoint. Será uma vergonha adiar o caso pela 41 vez e salvar Dallagnol pela prescrição, que ele tanto criticava. É com atitudes corporativas que uma instituição se condena ao descrédito”, ressaltou a petista.

Gleisi também informou que “Dallagnol pediu a suspensão das ações no CNMP com base em argumentos que ele passou anos acusando outros de usarem para se livrar de condenações: prescrição da punição e suposta violação ao devido processo legal”.

A sessão no CNMP começou nesta terça-feira (18) mas deu prioridade a outros casos.

Saiba mais

Depois do ministro do STF Luiz Fux, que paralisou o julgamento do Conselho Nacional do Ministério Público que poderia resultar na expulsão do procurador da força-tarefa da Lava Jato, agora o decano da Corte Celso de Mello suspendeu os outros dois casos que estavam na pauta do órgão desta terça-feira (18).

A decisão de Fux suspende uma advertência aplicada a Dallagnol pelo CNMP em novembro de 2019, quando o procurador teve uma pena aplicada por ter feito críticas ao STF, mas não alcança o caso powerpoint.

