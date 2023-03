Gleisi cobra processo contra Bolsonaro pela propina saudita: “tem vídeo, mensagens, ofício e tudo mais”

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, cobrou a punição, nos rigores da lei, dos envolvidos no escândalo das joias sauditas que entraram de maneira ilegal no Brasil no governo Bolsonaro.

Além de Jair Bolsonaro, então presidente da República, Gleisi cobra que militares envolvidos no esquema e o ex-chefe da Receita Federal sejam processados.

Segundo a deputada, já existem provas suficientes para investigação.

“O que falta para processar Bolsonaro que mandou afanar as joias para Michelle, o ex-chefe da Receita que coagiu funcionários a liberarem os diamantes e o CINCO militares que participaram do esquema? Tem vídeo, mensagens, ofício e tudo mais”.

