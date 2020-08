Gleisi defende o direito de partidos menores que o PT terem suas candidaturas

A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, defendeu, em entrevista ao jornal GGN, o direito dos partidos progressistas e menores do que o PT terem suas candidaturas nas eleições municipais de 2018. Segundo Gleisi, não é o ‘tamanho’ do PT que impede alianças, mas a necessidade e o direito destes partidos construírem suas chapas edit

247 - A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, argumentou que os partidos menores têm direito de construir suas candidaturas nas eleições municipais. Ela disse: “então, as alianças não são possíveis não é porque a gente não quer, por exclusivismo do PT. É porque muitos companheiros desses partidos não querem também, porque precisam se colocar como candidato por questão de sobrevivência. A gente tem que entender porque, para nós, não interessa que nenhum partido de esquerda desapareça do Brasil”

A reportagem do jornal GGN destaca trechos da fala da depurada: “se tirarmos o Haddad, que era o nome que o PT queria, nós não tínhamos nenhum outro nome dentro do PT que despontasse de uma forma diferenciada, uma liderança que tivesse grande conhecimento da população, um quadro já conhecido. Teve a prévia com valorosos companheiros que participaram, mas todos no mesmo nível de conhecimento e projeção do Jilmar.”

“O PT tem que lembrar à cidade o que fez, como administrou, o que é possível fazer, que temos gente preparada”, disse. “O PT também foi objeto de muito ataque e desconstrução. As eleições são oportunidade de falarmos com as pessoas e desconstruirmos esses argumentos. Se o PT não tiver candidatura, quem é que vai defender o PT? Não dá para pedir para outra candidatura pegar o seu tempo e dizer ‘agora vamos defender o PT’. Pode até constranger outra candidatura, essa é a verdade.”

