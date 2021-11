Gleisi desautoriza especulações sobre candidatos a vice de Lula: "não estamos tratando com ninguém"

Apoie o 247

247 - A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), usou a sua conta no Twitter, nesta quarta-feira (10), para responder especulações sobre o candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. De acordo com a deputada, o PT ainda não conversou com ninguém e a decisão não será condicionada por disputas regionais.

"A agenda de conversas do PT e do presidente Lula é do tamanho do Brasil, mas não estamos tratando c/ ninguém s/ candidato a vice. A formação de uma chapa será fruto do processo político e ñ será condicionada por disputas regionais em nenhum estado, por mais importante q seja”.

Nesta terça-feira (09), em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo, a jornalista Mônica Bergamo disse que Lula teria voltado a trocar elogios com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que cogita trocar o PSDB pelo PSB.

