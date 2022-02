Gleisi diz a parlamentares do PT que federação com PSB, PCdoB e PV está avançada

A petista confirmou que o partido terá o comando da direção nacional, com 27 cadeiras, o PSB terá 15 e PCdoB e PV, 4 cada um edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), anunciou a parlamentares do partido, durante seminário nesta terça-feira (1º), que a federação com PCdoB, PSB e PV está praticamente fechada, informa a coluna Painel, da Folha de S.Paulo .

Segundo a coluna, Gleisi confirmou aos colegas que o partido terá o comando da direção nacional, com 27 cadeiras, o PSB terá 15 e PCdoB e PV, 4 cada um. A divisão seria proporcional à votação de cada partido na eleição de 2018.

O comando da nova organização foi definido na última quarta-feira, dia em que os dirigentes dos quatro partidos se reuniram em Brasília.

