Gleisi e Siqueira reúnem-se para retomar negociação de aliança entre PT e PSB. Cenários estaduais serão revisados

Apoie o 247

ICL

247 - Em meio ao impasse nas negociações, a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o presidente do PSB, Carlos Siqueira, reúnem nesta quinta-feira (20) para retomar as conversas sobre a aliança entre os partidos para as eleições deste ano.

Ao que tudo indica, o PSB apoiará o ex-presidente Lula (PT) para o Palácio do Planalto de qualquer maneira, mas pressiona o PT por mais apoio nos estados. As divergências dificultam a criação de uma federação entre as duas legendas.

O entrave maior está localizado em São Paulo, onde o PT quer lançar o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad ao governo do estado e o PSB quer ter como candidato o ex-governador Márcio França. Atualmente, segundo as pesquisas, Haddad é quem tem mais chance de vencer. Em entrevista à mídia independente na quarta-feira (19), Lula afirmou que o PT nunca esteve tão perto de vencer em São Paulo como agora com Haddad.

PUBLICIDADE

Ele sinalizou, por outro lado, que o partido está disposto a abrir mão de candidaturas próprias em outros estados em nome da união, como em Pernambuco e no Espírito Santo.

PT e PSB querem definir as balizas de sua aliança e a questão da formação da federação até o fim de fevereiro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE