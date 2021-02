Gleisi: “entregar Banco Central ao mercado significa abrir mão da soberania nacional”

Em entrevista à TV 247, a presidente nacional do PT disse que a aprovação do projeto pelos deputados “é uma tragédia”. “Nós em meio a uma pandemia, o povo sem renda, problema da vacina. Aí a prioridade da base no Congresso é da urgência para um processo de autonomia do Banco Central para entregá-lo ao mercado financeiro”, criticou. Assista edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), criticou a aprovação, na última quarta-feira (10) , do projeto que prevê a autonomia do Banco Central pela Câmara dos Deputados. “É uma tragédia”, resumiu, em participação no Boa Noite 247.

“Essa votação do Banco Central é uma tragédia, porque, veja, nós em meio a uma pandemia, o povo sem renda, problema da vacina. Aí a prioridade com sua base no Congresso é da urgência para um processo de autonomia do Banco Central para entregá-lo ao mercado financeiro”, condenou a deputada.

Ela alertou que a entrega do Banco Central ao mercado prejudica a soberania nacional: “O banco que era do governo passou a ter autonomia e agora vai ter mais poder em termos de política econômica que o presidente da República. Estamos abrindo mão da nossa soberania”.

Gleisi também analisou a composição da Câmara dos Deputados, onde frequentemente deputados de partidos da esquerda têm debandando para o lado do governo Bolsonaro. Segundo ela, isso leva à intensificação da pauta neoliberal.

