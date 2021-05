Gleisi: Forças Armadas têm de mostrar que são do Estado brasileiro e não um exército de Bolsonaro

Presidente do PT lamentou a submissão das Forças Armadas a Jair Bolsonaro, que proibiu divulgação do processo disciplinar contra Pazuello por ignorar estatuto que proíbe militares da ativa em manifestações políticas edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann usou suas redes sociais nesta terça-feira (25) para lamentar a submissão das Forças Armadas a Jair Bolsonaro, que proibiu a divulgação do processo disciplinar contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, por ignorar estatuto que proíbe militares da ativa em manifestações políticas.

Jair Bolsonaro soube pela imprensa que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército divulgariam uma nota nesta segunda-feira, 24, sobre a participação do general Eduardo Pazuello num ato político ao seu lado e telefonou diretamente para o general Braga Netto (Defesa), proibindo a divulgação de qualquer nota ou manifestação pública a respeito do caso.

"Capitão mandando em general! Comandante Exército abre processo disciplinar contra Pazzuelo por ignorar estatuto q proíbe militares da ativa em manifestações políticas. Bolsonaro proíbe divulgação! Forças Armadas têm de mostrar q são do Estado brasileiro e ñ exército de Bolsonaro", disse Gleisi.

