Gleisi Hoffmann exige convocação de Braga Netto para explicar na Câmara ameaça às eleições de 2022

247 - A deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, usou a sua conta no Twitter para exigir explicações do ministro da Defesa Braga Netto e do presidente da Câmara, Arthur Lira(Progressistas-AL), sobre as declarações do general ameaçando as eleições. Ela quer que o general vá à Camara: "A Câmara tem de aprovar a convocação do general pretendente a ditador",

Segundo a deputada, a declação é uma grave ameaça à democracia e, mais grave ainda, é “militância política no comando das forças armadas”.

O ministro da Defesa, gal de reserva Braga Netto, e o presidente da Câmara, tem de explicar essa ameaça à democracia. Grave essa militância política do comando das FFAA. Ao invés de defender o país, o ameaçam?! A Câmara tem de aprovar a convocação do general pretendente a ditador

No último dia 8, uma quinta-feira Arthur Lira recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar, a quem interessasse, que não haveria eleições em 2022, se não houvesse voto impresso e auditável. Ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

A portas fechadas, Lira disse a um seleto grupo que via aquele momento com muita preocupação porque a situação era “gravíssima”. "Lira considerou o recado dado por Braga Netto como uma ameaça de golpe e procurou Bolsonaro. Teve uma longa conversa com ele, no Palácio da Alvorada. O presidente da Câmara disse ao chefe do Executivo que não contasse com ele para qualquer ato de ruptura institucional.

