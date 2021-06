Gleisi: Pazuello nomeado para a SAE é o maior acinte de todos os tempos

“Depois de deixar milhares de mortos por covid na gestão da Saúde, ganha proteção”, resume a presidente do PT, sobre a situação do ex-ministro da Saúde de Bolsonaro edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), criticou enfaticamente a nomeação do general Eduardo Pazuello como novo secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, pouco mais de dois meses após sua demissão do Ministério da Saúde, onde comandou o pior e mais longo momento da pandemia do coronavírus no País.

“Pazuello nomeado para a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Planalto é o maior acinte de todos os tempos. Depois de deixar milhares de mortos por covid na gestão da Saúde, ganha proteção. Aliás, mamata para os seus é só o que Bolsonaro sabe proporcionar”, comentou Gleisi.

No novo cargo, Pazuello, que é general da ativa, terá um salário de R$ 16.944,90. A portaria que nomeou Pazuello foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.