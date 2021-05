Gleisi rebate ataque de Bolsonaro contra Lula: “você que é a fraude e será derrotado em 22”

Presidente nacional do PT rebateu diversos ataques de Jair Bolsonaro contra Lula. Segundo ele, o petista, que segue líder em todas as pesquisas de intenção de voto nas eleições de 2022, “só ganha se for na fraude” edit

247 - A Presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais neste sábado (15) para rebater diversos ataques de Jair Bolsonaro contra Lula. Segundo ele, o petista, que segue líder em todas as pesquisas de intenção de voto nas eleições de 2022, “só ganha se for na fraude”.

“Bolsonaro a fraude é vc! Resultado da fraude do impeachment, da fraude Sérgio Moro, da fraude fake news. Em 22 a fraude será derrotada, se antes não for impichada”, disse ela.

Lula lider

Temendo as pesquisas que já indicam uma larga vantagem de Lula, Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que Lula foi tornado elegível para se candidatar à Presidência em 2022, mas que só vencerá a eleição com fraude.

"Um bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender para ser eleito presidente. Na fraude. Ele só ganha na fraude o ano que vem", disse Bolsonaro em discurso no Mato Grosso do Sul.

