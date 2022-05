Gleisi rebate imprensa e diz que o nome da crise é Bolsonaro

"Deviam explicar por que ele lidera todas as pesquisas há um ano”, escreveu a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, rebateu as críticas da grande imprensa à entrevista que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu à revista Time. Segundo Gleisi, o objetivo é desviar o foco do que é mais emergente no Brasil: o governo Bolsonaro. “Não vamos mudar de assunto. A crise no Brasil se chama Bolsonaro e seu desgoverno”, escreveu no Twitter.

Gleisi chamou os jornalistas de “Professores de Deus” e pediu que explicassem como Lula, que foi capa da Time nesta quarta-feira (4) definido como “um dos presidentes mais populares do Brasil”, demonizado pela grande imprensa, pode se manter à frente de todas as pesquisa.

“Gente, não vamos mudar de assunto. A crise no Brasil se chama Bolsonaro e seu desgoverno. Professores de Deus que criticam as falas de Lula, muitas vezes escondidos no anonimato, deviam explicar por que ele lidera todas as pesquisas há um ano”

