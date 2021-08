Gleisi sobre ameaça de Bolsonaro contra ministros: "tem mais de 120 pedidos de impeachment, não trabalha e fica nesse melindre"

Fala da presidente do PT ocorre após Jair Bolsonaro anunciar que irá pedir o impeachment de dois ministros do STF: Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que, ontem, determinou a prisão de Roberto Jefferson edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais para criticar Jair Bolsonaro, após ele anunciar que irá pedir o impeachment de dois ministros do Supremo Tribunal Federal: Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que, ontem, determinou a prisão de Roberto Jefferson, que vinha incitando ações violentas contra o STF.

"Bolsonaro falar em ruptura institucional e ameaçar ministros do STF com ações chega ser piada. O cara tem mais de 120 pedidos de impeachment e outros processos nas costas, não trabalha e fica nesse melindre. Vai arrumar o que fazer, Bolsonaro", disse a petista.

Bolsonaro falar em ruptura institucional e ameaçar ministros do STF com ações chega ser piada. O cara tem mais de 120 pedidos de impeachment e outros processos nas costas, não trabalha e fica nesse melindre. Vai arrumar o que fazer, Bolsonaro. PUBLICIDADE August 14, 2021

Saiba mais

Bolsonaro anunciou, nesta manhã, que irá pedir o impeachment de dois ministros do Supremo Tribunal Federal: Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que, ontem, determinou a prisão de Roberto Jefferson, que vinha incitando ações violentas contra o STF.

"Todos sabem das consequências, internas e externas, de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Na próxima semana, levarei ao Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o art. 52 da Constituição Federal", postou Bolsonaro, no Twitter.

PUBLICIDADE

"Lembro que, por ocasião de sua sabatina no Senado, o Sr. Alexandre de Moraes declarou: 'reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição, e minha devoção com as LIBERDADES INDIVIDUAIS.' O povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais (art. 5° da CF), como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los", prosseguiu Bolsonaro.

PUBLICIDADE