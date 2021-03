Golpista Temer tenta dar manual de sobrevivência a Bolsonaro (vídeo)

Em entrevista, o golpista Michel Temer tenta oferecer um caminho para Jair Bolsonaro sobreviver no cargo e dá um passo a passo do que o governo federal deveria falar e fazer daqui em diante. Este é, segundo ele, "um grande momento para fazer uma modificação na postura". Assista edit

247 - O ex-presidente Michel Temer, um dos articuladores do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, em entrevista à CNN Brasil na tarde desta quarta-feira (17) tentou passar um manual de sobrevivência a Jair Bolsonaro.

Diante do caos econômico, social e sanitário em que se encontra o Brasil em decorrência da pandemia de Covid-19, Temer avalia que Bolsonaro "estaria em um grande momento para fazer uma modificação na postura anterior" do governo federal, que até aqui falou contra as medidas de prevenção ao coronavírus e contra as vacinas.

Temer, então, deu praticamente um passo a passo do que Bolsonaro deveria falar e fazer daqui em diante: "ao meu modo de ver, o presidente poderia neste momento, ainda é tempo, e acho que o povo se agradaria em ouvir, fazer uma espécie de coletiva formal à toda imprensa brasileira dizendo mais ou menos o seguinte: 'durante um bom tempo eu entendi que não deveria patrocinar muito a ideia da vacinação e tudo isso, mas eu vejo que a situação se agravou enormemente e, naturalmente, quando eu fiz aquelas colocações anteriores, eu estava preocupado com a economia, mas eu sei que a economia sempre é recuperável, ao passo que as vidas não são recuperáveis. Por isso eu venho aqui dizer que nós temos que estar unidos e vacinados, e vocês vejam que aqui, no governo federal, eu estou cuidando de comprar o maior número de vacinas. O novo ministro já até fez declarações de que é a favor do isolamento social, de uso de máscara, de modo que eu acho, mais do que nunca, importante que eu venha fazer uma nova reunião com governadores, com o Congresso Nacional, para que todos, unidos, possamos combater a pandemia'".

Um discurso deste tipo, segundo Temer, "seria muito útil ao combate à pandemia e daria um respiro, uma tranquilidade para o povo brasileiro".

Assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.