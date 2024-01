Gonet defende punição de todos que contribuíram com atos golpistas: 'até as últimas consequências'

"Não adianta ficar apenas com o executor e deixar outras pessoas que contribuíram de forma decisiva para os mal feitos fora do espectro da nossa atuação", disse o PGR em entrevista edit

247 - O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em entrevista ao GloboNews, reafirmou o compromisso com a investigação e punição de todos os envolvidos nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Gonet destacou a importância de não limitar as investigações apenas aos executores diretos, mas abranger todas as pessoas que contribuíram de forma decisiva para os eventos que abalaram a democracia brasileira.

"Não adianta ficar apenas com o executor e deixar outras pessoas que contribuíram de forma decisiva para os mal feitos fora do espectro da nossa atuação. Há muitas medidas em andamento que ainda estão sob sigilo", afirmou Gonet durante a entrevista.

O Procurador-Geral enfatizou que o propósito de todos os envolvidos na apuração desses fatos é levar as investigações até as últimas consequências, assegurando que nenhum responsável fique impune. Gonet ressaltou que, embora existam medidas em andamento que ainda estejam sob sigilo, o compromisso é conduzir a apuração de forma rigorosa e imparcial.

"Quem tem o que explicar vai precisar explicar, mas não vamos fazer pré-julgamentos", acrescentou Gonet, destacando a importância de garantir um processo justo e transparente para todos os envolvidos.

As declarações do Procurador-Geral da República reforçam o compromisso das autoridades brasileiras em buscar a verdade e a responsabilização daqueles que contribuíram para os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O trabalho conjunto das instituições busca assegurar a defesa da democracia e a punição dos responsáveis, sem deixar margem para a impunidade.

