Governo Bolsonaro ameaça tirar cargos do União Brasil se o partido apoiar terceira via

247 - O Ministério da Casa Civil, comandado por Ciro Nogueira (PP-PI), informou à ala governista do União Brasil que o partido pode perder cargos no governo Jair Bolsonaro (PL) caso insista em uma candidatura da chamada 'terceira via' para a eleição presidencial. A informação foi publicada nesta quinta-feira (28) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O União Brasil, presidido pelo deputado federal Luciano Bivar (PE), pode se coligar com MDB, PSDB e Cidadania. Os quatros partidos haviam prometido anunciar uma chapa para a disputa à Presidência até 18 de maio.

O deputado Bivar, no entanto, tem se afastado da terceira via e pode lançar uma chapa puro-sangue, com Bivar e o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal Sergio Moro como vice.

