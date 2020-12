Governo Bolsonaro cogita ministério para Michel Temer

Para deixar o MDB na base de Jair Bolsonaro, militares do governo estudam a possibilidade de Michel Temer ser indicado ministro das Relações Exteriores no lugar de Ernesto Araújo edit

247 - Membros do Palácio do Planalto intensificaram, nos últimos dias, a ofensiva para atrair o apoio de deputados do MDB à candidatura do líder do Progressistas, Arthur Lira (AL), à presidência da Câmara. Militares do governo Bolsonaro também estudam a possibilidade de Michel Temer ser indicado ministro das Relações Exteriores no lugar de Ernesto Araújo. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

Em tese, os emedebistas compõem o grupo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), adversário de Lira. O presidente nacional e líder do MDB na Casa, Baleia Rossi (SP), é um dos que se articulam para ser o candidato de Maia na disputa.

Generais avaliaram que uma eventual nomeação de Temer ajudaria não só a deixar o MDB na base governista, como aproximaria o Brasil do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, com quem o emedebista teria uma boa relação.

Em 2016, Temer foi um dos arquitetos do golpe contra Dilma Rousseff, inocentada tanto pelo Ministério Público quanto por uma perícia do Senado. Depois de chegar ao Planalto, o emedebista colocou em prática uma agenda baseada no entreguismo e no corte de direitos e investimentos, com apoio de Jair Bolsonaro.

